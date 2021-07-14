Kırıkkale'de 15 metrelik kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Kırıkkale'de 15 metre derinlikteki kuyuya düşen bir köpek itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Hasandede Mahallesi Aşağı Yazı mevkisinde bulunan bir kuyudan gelen havlama seslerini duyan vatandaşlar, burada bir köpek olduğunu fark etti. Yaklaşık 15 metre derinlikteki kuyudan kendi imkanları ile talihsiz hayvanı çıkaramayan çevre sakinleri, durumu Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bildirilen adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Köpeği kuyudan çıkarmak için çalışma başlatan ekipler, halat merdiven ile aşağı indi. Ardından özel aparat ile tutulan köpek, aynı merdiven üzerinden yukarı çekildi.

Kuyudan çıkarılan ve sağlıklı olduğu görülen köpek doğal ortama bırakıldı.