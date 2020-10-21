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Kırıkkale'de 157 kilogram tütün ele geçirildi

Kırıkkale’de 157 kilogram mükerrer bandrollü tütün, 20 bin içi boş makaron ve 41 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kırıkkale'de 157 kilogram mükerrer bandrollü tütün, 20 bin içi boş makaron ve 41 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Bu kapsamda M.S.D. ev H.B. isimli şahıslar, Gürler Mahallesi'nde bir iş yerine kutular içerisinde kaçak tütün/eşya indirdiği esnada yakalandı. İş yeri ve araçta yapılan aramalarda toplamda 157 kilo 100 gram söküp yapıştırma bandrollü tütün, 41 kilo 100 gram sarmalık tütün ve 20 bin tek dal içi boş makaron ele geçirildi.


Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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