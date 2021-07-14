Kırıkkale'de 18 litre kaçak alkol ve sigara ele geçirildi

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından yapılan operasyonda 18 litre kaçak alkol ve 50 paket sigara ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kent genelinde çalışmalar sürdürülüyor. KOM polisi tarafından yapılan operasyonda M.Y. isimli şahsın deposunda ve aracında yapılan aramada, 18 litre kaçak alkol ve 50 paket sigara ele geçirildi.

M.Y. hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.