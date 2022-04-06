İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de 2 bin 520 adet sentetik ecza geçirildi: 2 tutuklama

Kırıkkale’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 2 bin 520 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 2 bin 520 adet sentetik ecza ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen C.S. ve H.S., ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahısların ve üzerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 520 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

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