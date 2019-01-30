Kırıkkale'de 2 bin 868 köpek tedavi edildi

Hayvan Barınağında köpeklerin bakımları ve sağlık kontrolleri günlük olarak yapıldığı ifade edildi.

Kırıkkale'de sokak hayvanlarını “Kısırlat Aşılat Yaşat” projesi kapsamında sokaklardan alıp kısırlaştırdıktan sonra tekrar yaşam alanlarına bırakılıyor. Barınakta bulanan 250 köpeğin ise günlük sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor. Belediyeye ait veteriner hekimleri tarafından bakımları yapılan sokak hayvanları tekrar doğaya bırakılıyor. Arpalık çukuru mekiğinde bulanan hayvan pazarı alanında ise günlük olarak STK ve hayvan koruma dernekleri ile ortaklaşa 500 sokak köpeğine yiyecek veriliyor.

Sokak hayvanlarına her zaman sahip çıkıldığını ve hayvan barınağında gerekli tedavilerinin yapıldığını belirten Kırıkkale Belediye başkanı Mehmet Saygılı, “250 köpek barınakta bakılıyor. 2018 yılı içerisinde Belediyemiz Veteriner Hekimleri tarafından 400 yaralı sokak köpeğini müdahale edildi. Tedavisi yapılan yaralı köpekler küpeleri takılarak tekrar alındıkları yerlere bırakıldı. 2018 yılı içerisinde 2868 sokak köpeği toplanarak gerekli tedavileri yapıldı. 466 sokak köpeği ise sahiplendirildi hayvan barınağımızda ise 250 köpek ayrı ayrı kulübelerde bakılıyor. Tedavisi tamamlanan sokak köpekleri 5199 sayılı Kanun gereği tekrardan alındıkları sokaklara küpeli olarak bırakılıyor” dedi.

Başkan Saygılı, hayvan barınağı personelinin 7 gün 24 saat çalıştığını belirterek 18 yaşından büyük tüm vatandaşların köpek sahiplenebildiğini ve saat 10.00 ile 16.00 arasında barınağın ziyaretçilere açık olduğun söyledi.