Kırıkkale'de 2 bin dekarlık alana meyve bahçesi kurulacak

Kırıkkale'de arazi birleştirilmesi modeli kullanılarak en az 2 bin dekar alanda meyve bahçesi kurulması çalışmalarına başlandı.

Arazi birleştirmesi modeliyle entegre meyve bahçesi çalışmaları kapsamında Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz ve beraberindeki teknik ekip, ilçe kaymakamları ile birlikte entegre meyve bahçesi projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Söz konusu ilçelerde özellikle tarımsal sulama alt yapısı olan köylerin hangilerinde bu projenin uygulanabileceği değerlendirildi.

Kırıkkale'de kırsal alanda; tarım arazilerin parçalı ve işletme ölçeklerinin küçük olması, köyden şehre göçün devam etmesi önemli sorunların olduğu ifade edildi. Arazi birleştirmesi modeliyle entegre meyve bahçesi kurulması çalışmalarına hız verilerek, bu kapsamda kırsal alanda istihdamın sağlanması ve çiftçi gelirlerinin arttırılması hedefleniyor.

Kazançlı ve sürdürülebilir tarımsal üretim için örnek olacak bu projenin Kırıkkale'de gerçekleşmesi halinde tarıma dayalı sanayi yatırımlarının artması bekleniyor. Ağırlıklı olarak hububat ziraatının yapıldığı Kırıkkale'de, projenin hayata geçmesiyle tarım arazilerimizin verimli ve karlı olarak kullanılması, katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi ile tarımsal üretime katkı sağlanacak.