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Kırıkkale'de 2 bin keklik doğaya bırakıldı

Kırıkkale’de 219 yılı "Doğaya Keklik Yerleştirme Projesi" kapsamında 2 bin keklik doğaya bırakıldı.

Kırıkkale'de 219 yılı "Doğaya Keklik Yerleştirme Projesi" kapsamında 2 bin keklik doğaya bırakıldı.


Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılı "Doğaya Keklik Yerleştirme Projesi" kapsamında; Balışeyh, Delice ve Sulakyurt ilçelerinde belirlenen mevkilere 2 bin keklik doğaya bırakıldı. 2012 yılından itibaren Kırıkkale'de toplam 16 bin 200 kekliğin doğaya bırakıldığı bildirildi.


Sulakyurt ilçesinin Yeşilyazı köyünde keklik bırakma programına; Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Sulakyurt Kaymakam vekili Kübra Kaplan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik katıldı.

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