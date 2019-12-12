Kırıkkale'de 2 çiftçiye mantar üretim tesisi kuruldu

Kırıkkale'de “Karanlıktan Aydınlığa Çıkan Lezzet Mantar Projesi" kapsamında 2 çiftçiye mantar üretim tesisi kuruldu.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce projelendirilen ve KOP Bölge Kalkınma İdaresininde destek verdiği “Karanlıktan Aydınlığa Çıkan Lezzet Mantar Projesi” tamamlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde mantar yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve çiftçiye alternatif ürünler ile ek gelir imkanı sunulması amacıyla başlatılan proje kapsamında 26 çiftçiye mantar yetiştiriciliği kursu verildiği belirtildi.

Kursu tamamlayan 2 üreticiye çadır mantar üretim tesisi tahsis edildiğini ve üreticilerden birine kültür mantarı üretim tesisi, diğerine ise istiridye mantarı üretim tesisi tahsisi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Sırrı Yılmaz, mantar yetiştiriciliğinin önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurguladı.

Yılmaz, “Sorun eksiklik yada ihtiyaçların doğru tespiti, çözüm odaklı projelendirme ve planlı çalışma ile bir projemiz daha başarıya ulaştı. KOP Bölge Kalkınma İdaresi başta olmak üzere, tüm imkanlardan en verimli şekilde yararlanmamızı sağlayabilmek için yakın zamanda hibe sözleşmesini imzaladığımız projelerimizin yanı sıra, 2020 yılı için planladığımız projelerimizde hazır. İlimiz tarımı için çalışmalarımıza hız kesmeksizin devam ediyoruz” dedi.