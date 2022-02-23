İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de 2 işçi çöken çardağın altında kaldı

Kırıkkale’de çöken çardağın altında kalan 2 işçi yaralandı.

Kırıkkale'de çöken çardağın altında kalan 2 işçi yaralandı.


Olay, Kırıkkale'de Aşağı Mahmutlar Mahallesi Dağevi köyü yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'ya ait bir arsada yapımı devam eden çardağın çökmesi neticesinde tahta ve kiremitlerin altında kalan işçilerden C.A. (30) ile H.S. (32) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş kazasında yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin de sağlık durumunu n iyi olduğu öğrenildi.

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