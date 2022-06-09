İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de 2 metrelik yılan paniği

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yağmur suyu borusuna giren 2 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yağmur suyu borusuna giren 2 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.


Yahşihan ilçesindeki Doğanlık Mahallesi'nde bir evin yağmur suyu borusuna yılanın girdiğini gören vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı girdiği borudan aparatla çıkartarak güvenli bir ortama aldı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan yeniden doğaya bırakıldı.

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