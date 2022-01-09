Kırıkkale'de 2021'de 14 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Kırıkkale'de geçen yıl yapılan 14 milyon dolarlık ihracatta savunma sanayisine yönelik üretilen yedek parça ürünleri ilk sırada yer aldı.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, Kırıkkale'nin 2021 yılındaki ihracat ve ithalat rakamlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Kırıkkale'nin ihracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 80'i aşarak sayılı iller arasına girdiğini söyleyen Varlı, "2021 Kasım sonu itibarıyla 14 milyon dolar civarında ihracat yaptık. 17 milyon dolar da ithalatımız oldu. Katma değeri yüksek, makine ve ekipmanları savunma sanayisine yönelik parça ve silah ihracatı yapan firmalarımız var. İthalat noktasında da ağırlıklı olarak canlı hayvan ithalatımız olmuş" dedi.

"İmalat yapıp ihraç eden firmalarımız var"

İhracat rakamlarının vergi dairelerinin kayıtlı olduğu vilayetlere yansıdığını dile getiren Varlı, şunları kaydetti:

"Normal şartlarda bizim ihracat rakamlarımız daha yüksek çıkması lazım. İhracat rakamları vergi dairelerinin kayıtlı olduğu vilayetlere yansıyor. Bundan dolayı bizim şöyle bir handikabımız var. Bizde ihracat yapan çok büyük fabrikalarımız ve kurumlarımız var. Kırıkkale'de imalat yapıp yurt dışına ihracat yapan firmalarımız ve kurumlarımız var. Makine Kimya Anonim Şirketi ihracat noktasında çok ileride. Aynı zamanda Tüpraş'ın 3 tane rafinerisinden birisi de Kırıkkale'de ve ihracat noktasında çok ileride. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) farklı sektörlerde imalat yapıp ihraç eden firmalarımız var. Bu firmaların vergi kayıtları şehrimizde olmadığı için bu ihracat rakamları bize yansımıyor. Normal şartlarda vergi kayıtları dışarıda olan hem kurumsal firmaların hem de özel sektörün ihracat rakamları bize yansıdığında biz Türkiye'de ihracat sıralamasında ilk 15'e girme pozisyonumuz var. Ama bu bizim için bir handikap."

"İhracat rakamlarını artırma noktasında bir gayretimiz var"

İhracat rakamlarını artırma noktasında çalışmaların devam ettiğini belirten Varlı, "Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde vergi kayıtları hangi şehirde olursa olsun ancak bir ürün o şehirde üretilip ihraç ediliyorsa ihraç ve ithal rakamları o şehre yazılsın diye bir önerimiz oldu. Bizim hedefimiz Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizi yöneten yerel idareler olarak ihracat rakamlarını artırma noktasında bir gayretimiz var. Özellikle katma değeri yüksek teknolojik ürünleri şehrimizde imal edilip bütün dünya pazarlarında, şehrimiz markası ile pazarlanmasını istiyoruz. Bu konuda da çok ciddi çalışmalarımız var" diye konuştu.