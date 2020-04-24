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Kırıkkale'de 23 Nisan coşkusu: Binlerce vatandaş İstiklal Marşı okudu

Kırıkkale’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100.

Kırıkkale'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle binlerce vatandaş İstiklal Marşı'nı söyledi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için saat 21:00'de binlerce vatandaş evlerinin balkonlarına ve camlarından çıkarak İstiklal Marşını söyledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar da pencerelere çıkarak ay-yıldızlı bayraklarla kutladı. Emniyet ve sağlık personelleri de sosyal mesafe kuralına uyarak belediye hoparlörlerinden okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

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