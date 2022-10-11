Kırıkkale'de 25 adrese eş zamanlı operasyon: 9'u hükümlü aranan 11 kişi yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından 25 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, haklarında 36 yıl ile 2 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için il genelinde 26 ekip, 86 personel ile 25 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda hırsızlık, dolandırıcılık, kasten ve basit yaralama gibi çeşitli suçlardan haklarında 36 yıl ile 2 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

Hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan 36 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.A., basit yaralama ve hırsızlık suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç., 12 ayrı hırsızlık suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.A., kasten yaralama suçundan hakkında 12 yıl kesinlermiş hapis cezası ve 29 ayrı suç kaydı bulunan firari S.K. ile çeşitli suçlardan aranan O.A., H.G., B.Ç., T.P. ve H.G.D., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Kasten yaralama ve hakaret suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan E.A. ile U.S., alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.