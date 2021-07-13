Kırıkkale'de 250 kınalı keklik doğaya salındı

Kırıkkale'de yaban hayatının korunması ve canlandırılması maksadıyla ilçelerde uygun şartlara sahip 10 köyde doğaya 250 kınalı keklik salındı.

Sahip olduğu coğrafi konumu ve Kızılırmak havzası üzerinde bulunmasının yanı sıra orman arazilerinin sağladığı uygun ortamlar nedeniyle Kırıkkale, yaban hayatı açısından önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda kentte yaban hayatının korunması amacıyla Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli projeler yürütülüyor.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ortaklığında bölgede nadir bulunan kuş türlerinden kınalı keklik popülasyonun artırılması amacıyla program düzenlendi. Yozgat'ta bulunan üretim tesisinden getirilen 250 kınalı keklik, Balışeyh, Keskin, Sulakyurt ve Delice ilçelerinde uygun şartlara sahip 10 köyde doğal ortamına bırakıldı.

Doğaya salınan kınalı kekliklerin ortamlarına adaptasyonu takip edilerek koruma altında tutulacak. Denetim ve kontrol faaliyetleri de Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri tarafından yapılacak.

Öte yandan, kınalı kekliklerin yasa dışı bir şekilde avlanmasının önüne geçilmesi için bölgedeki tüm avcılara ve vatandaşlara da gerekli eğitimler verilerek ikazlarda bulunuldu.