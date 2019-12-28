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Kırıkkale'de 3 araçlı trafik kazası: 1 ölü

Kırıkkale’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Şimşek idaresindeki 06 EU 5746 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 CRA 34 plakalı çekicinin römorku ile seyir halinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Şimşek ağır yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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