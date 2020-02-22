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Kırıkkale'de 3 araçlı trafik kazası: 1 yaralı

Kırıkkale’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir sürücü yaralandı.

Kırıkkale'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir sürücü yaralandı.


Kaza, Kırıkkale merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç birbirine çarptı. Zincirleme kaza sonucu 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Yoğun şekilde akan araç trafiğini polisler, kontrollü olarak geçişini sağladı. Kazada 59 PT 302 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan G. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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