İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve ekipmanları ele geçirildi.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve ekipmanları ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçunu işleyen K.K., N.K. ve A.K. isimli şahısları tespit etti. Şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda biri çalıntı 3 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, bıçak, 3 şarjör, av tüfeği kartuşu ve 150 adet fişek ele geçirildi.


Operasyon kapsamında şüpheli 3 şahıs hakkında 6136 sayılı "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.