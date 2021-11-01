İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırıkkale'de 30 bin adet makaron ele geçirildi

Kırıkkale’de polis tarafından düzenlenen operasyonda 30 bin adet makaron ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 30 bin adet makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince kaçak tütün ve mamulleri ticaretine yönelik yapılan teknik ve fiziki takipte K.O. isimli şüphelinin ticari taksi ile makaron götüreceği tespit edildi. Durdurulan takside yapılan aramada koliler içerisinde 30 bin adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan K.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.