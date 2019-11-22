İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de 3X3 Basketbol Turnuvası

Kırıkkale’de “Gençlik Hem Camide Hem de Sporda” projesi kapsamında Sokaklar Bizim 3X3 Basketbol Turnuvası düzenlendi.

Kırıkkale'de “Gençlik Hem Camide Hem de Sporda” projesi kapsamında Sokaklar Bizim 3X3 Basketbol Turnuvası düzenlendi.


Kırıkkale'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında yapılan protokol kapsamında Kırıkkale'deki cami gençlik koordinatörlükleri ve cami dernekleri tarafından kurulan spor kulüplerinin katıldığı Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası, 13-16 yaş kategorilerinde gerçekleştirildi. 5 takımın mücadele ettiği turnuvada, takımlar şampiyon olabilmek için ter döktü. Müsabakalarda dereceye giren takımdaki sporcular madalya ile ödüllendirildi.


Turnuvanın açılışına Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, okul müdürleri ve camii imam-hatipleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.