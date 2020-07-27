Kırıkkale'de 4 ayrı iş yerini soyan kişi tutuklandı

Kırıkkale'de 4 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale kent merkezindeki 4 ayrı iş yerinden 18 ile 26 Temmuz tarihleri arasında yapılan hırsızlık olayı ile ilgili harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen M.A.I., yanında bulundurduğu 290 paket sigara ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.