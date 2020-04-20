Kırıkkale'de 4 bin 471 haneye, 4 milyon 471 bin lira sosyal yardım

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ihtiyacı olan hanelere sosyal yardım ödemelerinin başlanacağı belirtildi. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında,Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bin TL'lik 2. faz sosyal yardımlar, PTT görevlileri ve Vefa Sosyal Dayanışma görevlilerince vatandaşlarımıza evlerinde ulaştırılıyor. İlimiz genelinde 4 bin 471 haneye, 4 milyon 471 bin Türk lirası ödeme yapılacak" ifadeleri kullanıldı.