İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de 4 bin 800 adet makaron ele geçirildi

Kırıkkale’de 1 kişinin gözaltına alındığı kaçak tütün operasyonunda 4 bin 800 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kırıkkale'de 1 kişinin gözaltına alındığı kaçak tütün operasyonunda 4 bin 800 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, M.Ö.'nün işyerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada taban bölümüne zulalanmış halde 4 bin 800 adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö. hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunundan adli işlem başlatıldı.

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