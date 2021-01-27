Kırıkkale'de 4 bin kişiye özel sektörde iş istihdamı sağlandı

Kırıkkale'de il genelinde istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında 4 bin 11 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiği bildirildi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2020 yılında yapılan çalışmalar ve faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yunus Sezer, toplantı gündemi doğrultusunda gerekli sunumların yapılmasının ardından kurul üyeleri ile konuların istişare edileceğini ifade etti.

İŞKUR tarafından kent genelinde gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerine bilgiler veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yasin Tekin, İŞKUR Müdürlüğü'nün 2020 yılına ilişkin faaliyetlerini kurul üyelerine aktardı.

Tekin, 2020 yılında 4 bin 11 kişinin özel sektörde işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini, işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün temini için düzenlenen 35 mesleki eğitim kursu ve 7 istihdam garantili mesleki eğitim kursu olmak üzere toplam 42 mesleki eğitim kursuna bin 575 kişinin katıldığını aktardı.

Kayıtlı işsizlerin işletmelerde işbaşı (staj) yaparak meslek edinmelerinin sağlanması amacıyla düzenlenen 586 işbaşı programına ise 2 bin 773 kişinin katıldığını ve programa katılan bin 753 kişinin istihdam edildiğini belirtti. Tekin, 2020 yılında 2 bin 737 kişiye toplam 13 milyon 189 bin 605 lira işsizlik sigortası ödeneği, 5 bin 590 kişiye toplam 33 milyon 898 bin 369 lira kısa çalışma ödeneği, 4 bin 109 kişiye toplam 15 milyon 788 bin 571 lira nakdi ücret desteği ödeneği, 148 kişiye toplam 776 bin 390 lira ücret garanti fonu ödemesi ve 25 kişiye toplam 55 bin 529 lira yarım çalışma ödeneği olmak üzere toplamda 12 bin 609 kişiye 63 milyon 708 bin 464 lira ödeme yapıldığını kaydetti.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin sunulması ile sona erdi.