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Kırıkkale'de 4. kattan düşen 92 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale’de 92 yaşındaki kişi 4.

Kırıkkale'de 92 yaşındaki kişi 4. kattaki evinin balkonundan beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.



Olay, gece saatlerinde Kırıkkale Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 92 yaşındaki Ahmet Aydoslu, 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince, Aydoslu'nun evinde ve düştüğü alanda inceleme yapıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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