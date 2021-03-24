Kırıkkale'de 4 kişilik aile sobadan zehirlendi

Kırıkkale'de sobadan kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kurşunkaya köyünde yaşayan 4 kişilik aile sobadan kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlendi. 112 acil servis ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kadir (49), Bedriye (46) ve çocukları Beyza (5) ile Elif Okatan (9) tedavi altına alındı. Okatan ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.