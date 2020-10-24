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Kırıkkale'de 424 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından durdurulan araçta 424 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından durdurulan araçta 424 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, il dışından cinsel içerikli ürün getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM polisi tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 424 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan R.E. ve N.E.B. hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve TCK-186 Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu kapsamında Adli işlem başlatıldı.

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