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Kırıkkale'de 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünün kent genelindeki tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yaptığı operasyonda 460 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.



Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, devriye hizmetleri esnasında yapılan kontrollerde O.A. isimli şahıstan 460 kilogram açık kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefetten işlem yapılarak 15 bin 512 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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