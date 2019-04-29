Kırıkkale'de 48 okula Beyaz Bayrak verildi

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Beyaz Bayrak İş Birliği Protokolü kapsamında Kırıkkale'deki 48 okula Beyaz Bayrak verildi.

Kırıkkale Fen Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe İl Sağlık Müdür Vekili Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Kılıç, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ümit Yaşar Gürsoy, Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Bulaşıcı Hatalıklar Çevre Sağlığı Şubesi Birim Sorumlusu Dr. Didem Kaymaz okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2009 yılında başlayan ve en son 2015 yılında yenilenen Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü ile hayata geçen ‘Temiz Okul, Sağlıklı Okul' projesi, eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amaçlanıyor. İl Sağlık Müdür Vekili ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Kılıç, okulların yapmış olduğu müracaatlara doğrultusunda oluşturulan denetim komisyonu protokolde belirtilen kriterler esas alınarak denetlendiğini söyledi. Bugüne kadar toplam 166 okula Beyaz Bayrak, Sertifika ve Pirinç Levha verilmesi uygun görüldüğüne dikkat çeken Kılıç, “Bu kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında müracaat eden okullarda yapılan denetimler neticesinde; il genelinde beyaz bayrak almaya hak kazanan 48 okul bunlardan 15'i daha önceden beyaz bayrak alıp; süresi dolmuş olması nedeniyle yeniden yapılan başvuru ve denetimlerle tekrardan beyaz bayrak almaya hak kazanmış, 33 okul ise ilk defa beyaz bayrak almaya hak kazanmıştır. 2019 yılı itibarıyla beyaz bayraklı okul sayımız 166 olup, beyaz bayrağı olan okul yüzdesi il genelinde yüzde 71'e ulaşılmıştır. Yeni Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde dileğimiz müracaat sayısının artması ve dolayısıyla Beyaz Bayrak almış okul sayısının artmasıdır” dedi.

Daha sonra Beyaz Bayrak almayı hak kazanan okullara bayrakları, sertifikaları ve pirinç levhaları verildi.