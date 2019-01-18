Kırıkkale'de 49 bin 77 öğrenci karne aldı

Kırıkkale'de bin 981'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 bin 77 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi nedeniyle Tınaz İlkokulunda düzenlenen törene Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen katıldı. Sınıfları gezerek öğrencilerin karnelerini dağıtan Başkan Saygılı, öğrencilere karnelerini dağıtarak tatili iyi değerlendirmelerini istedi. Okul idarecileri ve öğretmenler ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Saygılı'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Karnelerin dağılmasıyla birlikte Kırıkkale'de, 245 okulda eğitim gören bin 981'i yabancı uyruklu 49 bin 77 öğrenci tatile girdi.