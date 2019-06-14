Kırıkkale'de 49 bin 77 öğrenci karne aldı

Kırıkkale'de okul öncesi, ilkokul ve orta öğretimde okuyan yaklaşık 49 bin 77 öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline başlayacak olmanın heyecanını yaşadı.

Kırıkkale'de 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 2. dönemi bugün sona erdi. İl genelinde 244 okulda eğitim gören 2 bin 100'ü yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 77 öğrenci karne aldı. Kırıkkale Gazi İlk ve Orta Okulu-Şehit Suat Yalçın Anaokulunda yıl sonu karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene; Vali Yardımcısı Emin Alıcı, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Okul bahçesinde öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Karnelerini alan öğrenciler gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, “Eğitim bireylerinin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Eğitime ve öğrenciye yapılan yatırımın ülkemizin hatta dünyanın geleceğine katkı sağladığı bilinciyle ve Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu ışığında 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı boyunca öğrencilerimizin bilişsel, fiziksel ve ruhsal olarak gelişmelerini, topluma ve ülkemize faydalı bireyler olmalarını sağlayabilmek için müdürlüğümüz olarak özveri ile çalıştık. Yıl boyunca yeni projeler uygulamaya koyduk. Bilimsel, sportif ve kültürel etkinliklere önem vererek, çeşitli alanlarda başarılar elde ettik” dedi.