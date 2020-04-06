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Kırıkkale'de 50 bin adet ücretsiz maske

Kırıkkale’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 50 bin adet tıbbi maske dağıtımı yapılmaya başlandı.

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 50 bin adet tıbbi maske dağıtımı yapılmaya başlandı.


Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından Kırıkkale Valiliği ile Belediye tarafından kentte üst düzey önlemler alınıyor. İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan kararlarlar doğrultusunda salgının yayılmaması için sosyal mesafe ile birlikte pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde, maske takma zorunluluğu getirildi. Kırıkkale'de de vatandaşların mağdur olmaması için temin edilen 50 bin maskenin dağıtımına Valilik ve Belediye ekiplerince nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda bugün itibariyle başladı.


Ayrıca şehirde dolmuş ve diğer araçlarda da maske dağıtımı yapılırken Halk Eğitim Merkezlerinin de tıbbi maske üretimi yapacağı belirtildi.

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