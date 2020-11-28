Kırıkkale'de 553 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından durdurulan otomobilde 553 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 553 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. S.Ç. isimli şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen S.Ç. hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve TCK 186 Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu kapsamında Adli işlem başlatıldı.