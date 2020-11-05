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Kırıkkale'de 6 kaçak telefon ele geçirildi

Kırıkkale’de bir cep telefonu dükkanında yapılan aramada 6 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kırıkkale'de bir cep telefonu dükkanında yapılan aramada 6 kaçak cep telefonu ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte kaçak/klonlanmış cep telefonu satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramalarda 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve '5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa muhalefet' suçlarından işlem yapıldı.

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