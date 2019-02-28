Kırıkkale'de 60 polisle kumar operasyonu: 47 gözaltı

Kırıkkale'de gece yarısı 60 polisin katıldığı kumar operasyonunda 3'ü kadın 47 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince, Bahşili ilçesinde polisin 1 aydır takip ettiği mandıraya gece yarısı operasyonu düzenlendi. Çevik Kuvvet ile birlikte 60 polisin katıldığı operasyonda 3'ü kadın 47 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 1 tabanca ve kumar malzemeleri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilere ait araçlarda da aramalar yapıldı.