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Kırıkkale'de 65 yaş üstünün sokağa çıkma saatleri sınırlandırıldı

Kırıkkale Valiliği, korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldığını bildirdi.


Korona virüs vakalarının artması ile beraber Kırıkkale'de yeniden 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak 65 yaş üstü için kararlarını açıkladı. Buna göre kent genelinde 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, "65 yaş üzeri ve büyüklerimizin sokağa çıkmaları İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırılmıştır. Değerli büyüklerimizin salgın yayılım riski göz önüne alındığında dışarıda olduğu dönemde mutlaka maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri; Nüfus yoğunluğunun olduğu başta kapalı alanlar olmak üzere, toplu taşıma, düğün, cenaze gibi alanlarda mecbur olmadıkça bulunmamalarını rica ederiz" ifadesi kullanıldı.

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