İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de 69 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince, bir şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, 69 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, bir şüpheli şahsın evinde yapılan aramada, 69 litre kaçak içki ele geçirildi.


Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyünde şüpheli bir araç durduruldu. Jandarma, araç içerisinde kaçak içki olduğunu tespit etti. Şüpheli olarak gözaltına alınan şahsın evinde de yapılan aramada, 69 litre kaçak içki ele geçirildi.


Şahısla ilgili de adli işlem başlatıldı.

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