Kırıkkale'de 7 avcıya ceza kesildi

Kırıkkale'de belgesiz ve izinsiz ava çıkan 7 kişiye 3 bin 416 lira idari para cezası kesildi ve tüfeklerine el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale İl Şube Müdürü Av Koruma ve Kontrol ekipleri ve fahri av müfettişlerinin katılımı ile yapılan Av Koruma ve Kontrol çalışmaları sonucunda; 7 avcıya belgesiz ve izinsiz avlanmak, takozsuz tüfek kullanmak suçlarından 3 bin 416 lira idari para cezası uygulandı, 4 adet av tüfeğine de el konuldu.

Av koruma ve kontrol çalışmalarının gece-gündüz devam edileceği bildirildi.