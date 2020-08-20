Kırıkkale'de 75 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince tütün mamulleri kaçaklarına yönelik yapılan operasyonda 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Kent merkezinde Y.K.'ya ait bir iş yerine operasyon düzenleyen polis, yapılan aramalarda 75 kilogram açık kıyılmış tütün ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 8 adet dolu fişek ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan Y.K. hakkında 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.