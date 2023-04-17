Kırıkkale'de 7'den 70'e herkes camilere akın etti: Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Kırıkkale'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi'nde camileri dolduran 7'den 70'e her yaştan vatandaş, namaz kılıp dua etti.

İslam alemi için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi'nde camileri dolduran vatandaşlar, Ramazan ayının 27'nci gecesi olan bu mübarek geceye kavuşmanın sevincini yaşadı. Kırıkkale Nur Camii'ne gelen 7'den 70'e kadın, erkek, çocuk binlerce vatandaş el açarak dua etti. Geceye özel camide düzenlenen programda, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından vaaz verildi. Yatsı namazının eda edilmesinin ardından teravih namazına geçildi. Vatandaşların birçoğu ise caminin avlusunda namaz kıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince cami çıkışında vatandaşlara uyuşturucu ile mücadele ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Veli Ateş, "İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. Cenab-ı Hakk Müslümanlara, İslam alemine ve tüm insanlığa bu gece vesilesiyle hidayet nasip eylesin. Birlik beraberliğimiz daim olsun inşallah. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Ülkemiz, milletimiz ve İslam aleminin gecesi mübarek olsun" dedi.

Malatya'dan geldiğini ifade eden depremzede Gülten Evren, yeniden köyüne döneceklerini belirtti.

Damla Ercan ise, Kadir Gecesi'nin duaların kabul edildiği bir gün olduğunu söyledi.