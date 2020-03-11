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Kırıkkale'de 93 polis ile şafak operasyonu: 10 gözaltı

Kırıkkale’de aranan şahıslara yönelik 93 polisin katılımıyla düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9’u tutuklandı.

Kırıkkale'de aranan şahıslara yönelik 93 polisin katılımıyla düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan yakalama ve arama kaydı bulunan 12 kişinin yakalanması için sabahın ilk ışıklarıyla operasyon düzenlendi. 20 ekipten oluşan 93 polisin katılımı ile kent merkezindeki 12 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan şafak operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık, uyuşturucu, güveni kötüye kullanma, tehdit, iftira ve taahhüt ihlali gibi çeşitli suçlardan aranan M. K., L.E., M. Y., İ. Ö., Y. İ., A. E., İ. B., E. G., A. K., ve K. M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 kişi Keskin Cezaevine gönderilirken, 1 kişi de adliyeye sevk edildi.

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