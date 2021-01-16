İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de akaryakıt istasyonlarına ‘silici' kod adlı operasyon

Kırıkkale’de akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 2 akaryakıt istasyonuna ve bir eve “silici” kod adlı operasyon gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 2 akaryakıt istasyonuna ve bir eve “silici” kod adlı operasyon gerçekleştirildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında “silici” kod adlı operasyon düzenledi. Kırıkkale'de de bağlantısı olduğu iddia edilen 2 akaryakıt istasyonu ve 1 eve eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Vergi Müfettişleri ile birlikte yapılan operasyonda mali belgeler ve bilgisayar, cep telefonu gibi dijital materyaller incelendi. Akaryakıt pompaları ile otomasyon sistemleri de kontrol edildi. 1 litrelik şişelerde akaryakıt numuneleri alındı.


Başlatılan operasyonda incelemeler devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.