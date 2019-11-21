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Kırıkkale'de alternatif su kaynağı bulundu

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 8 bin 655 metrekare alanda yapılan su sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.


Kırıkkale'de Halfeli mevkisinde bir süredir devam eden sondaj çalışmasında alternatif su kaynağı bulundu. 8 bin 655 metrekare alanda sondaj çalışmasının yapıldığı alanda inceleme yapan Başkanı Mehmet Saygılı, “Kırıkkalemize alternatif su kaynağı çalışması Halfeli mevkisinde devam ediyor. Çalışmaların hızlandırılması için gerekli talimatları verdik. Su toplama çalışmalarından iyi sonuç elde ettik. Kırıkkalemize hayırlı olsun” dedi.


12 kilometre uzaklıktaki bir arsa üzerinde 15 su kuyusunda çalışma başlatıldı. Su kaynakları bir araya toplanarak Kırıkkale'ye alternatif su kaynağı olacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından şebeke suyuna bağlanacak.

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