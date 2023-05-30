İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de aniden bastıran yağışta caddeler göle döndü

Kırıkkale’de aniden bastıran sağanak yağış kent merkezindeki caddeleri göle çevirdi, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.

Kırıkkale'de aniden bastıran sağanak yağış kent merkezindeki caddeleri göle çevirdi, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.


Kırıkkale'de saat 15.30 sıralarında aniden bastıran sağanak yağış kentin bazı bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle il merkezi Millet Bulvarı, Atatürk Bulvarı ve Hürriyet Caddesi'nde su birikintileri oluştu, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Sürücüler de su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların iş merkezlerine girerek korunmaya çalıştığı görüldü. Belediye görevlileri de su birikintilerinin olduğu cadde ve bulvarlarda su tahliyesi yaptı.

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