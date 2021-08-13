Kırıkkale'de anız yangını

Kırıkkale'de bir su arıtma tesisi çevresinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kırıkkale'nin Hasandede köyünde belediyeye ait su arıtma tesisi çevresine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su artıma tesisinin çevresinde anız yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, binaya sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.