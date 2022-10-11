İhlas Haber Ajansı

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Kırıkkale'de anız yangını

Kırıkkale’de tarım arazisinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de tarım arazisinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale kent merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan tarım arazisinde anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çıkan yangında bazı fidan ve ağaçlar zarar gördü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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