Kırıkkale'de apartman ve site yöneticilerine 'korona' uyarısı

Kırıkkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Düzenleme sonrası sokağa çıkmaları yasaklanan grup içinde yer aldığı düşünülen gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınmasında sıkıntılar yaşandığı iletilmiştir. Bununla birlikte anılan iş ve işlemler, sağlığın teşviki ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması yönünden son derece önemli olup, hala içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi sürecinde de sürekliliğinin sağlanması gereklidir. Sağlık hizmetine erişim için özellikle hassas gruplara yönelik işlemlerin devamlılığının sağlanması özel önem arz etmekte olup, ilimiz genelinde şartlar normal hale gelene kadar konuyla ilgili çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu işlemler için 20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebilmeleri için ilimiz düzeyinde istisna sağlanarak, konuyla ilgili güvenlik güçlerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir" denildi.

Apartman ve site yöneticiler uyarıldı

Çocukların özellikle site içerisindeki ortak alanlarda hala toplandığına dikkat çekilen açıklamada, "Apartmanların ortak kullanım alanları olan çocuk parkları, basketbol sahaları, oyun alanları gibi yerlerde 18 yaşından küçük çocukların dışarı çıkarak bir araya geldikleri, bu alanlarda oyun oynadıkları, dışarı çıkma yasağı olmasına rağmen yasağa uyulmadığı gözlemlenmiştir. Apartman ve site yöneticilerinin ailelerle birlikte bu alanlarda çocukların toplu olarak bir araya gelmemeleri ve dışarıya çıkmamaları için gerekli önlemleri alması, aksi takdirde yasağa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.