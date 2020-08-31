İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırıkkale'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı

Kırıkkale’de askerleri taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak trafik levhasına çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Kırıkkale'de askerleri taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak trafik levhasına çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.


Kaza, saat 06.30 sıralarında Yozgat-Kırıkkale karayolu üzerindeki Delice ilçesinin Çerikli Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığından Edirne'nin İpsala ilçesine acemi er taşıyan Yunis U. 58 ABG 065 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki trafik levhası direğine çarptı. Maddi hasarlı trafik kazasında yaralanan askerin olmadığı öğrenildi. Askerler başka bir otobüs ile yoluna devam etti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.