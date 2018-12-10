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Kırıkkale'de “Baba Bana Bir Masal Anlat Projesi”

Kırıkkale’de Anaokulu öğrencilerine yönelik “Baba Bana Bir Masal Anlat Projesi” başlatıldı.

Kırıkkale'de Anaokulu öğrencilerine yönelik “Baba Bana Bir Masal Anlat Projesi” başlatıldı.


Kırıkkale'de Kurtuluş Şehit Uğur Şahin Anaokulunda düzenlenen etkinliklere katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğrencilere masal okudu. Öğrencilerle birlikte keyifli vakit geçirdiğini dile getiren Tüfekçi, "Okullarımızda yapılan etkinliklere genelde anneler katılmakta, babalar okuldan biraz uzak kalmakta. Ancak kız ya da erkek fark etmez bütün çocukların olumlu bir erkek rol modele de ihtiyacı var. Ayrıca babaların eğitimde etkin rol aldığı ve okul ile iletişimi arttığı zaman öğrencilerin başarısı artar, öz güveninin yükselir, kendini güvende hisseder. Bu etkinlikle birlikte babalarımızda çocuklarla etkileşime girecek ve olumlu geri dönütler alınacak. Başta projeyi uygulayan yönetici ve öğretmenlerimiz olmak üzere etkinliğe katılan tüm babalarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

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