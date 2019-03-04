Kırıkkale'de 'Bağımlılıkla Mücadele Birimi' protokolü imzalandı

Kırıkkale'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında Adalet Sarayına açılan 'Bağımlılıkla Mücadele Birimi' protokolü imzalandı.

Kırıkkale'de sigara alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin tüketimini en aza indirmek, sağlıklı bir toplum oluşturulmasına zemin hazırlamak, bağımlıları topluma yeniden kazandırmak amacıyla Kırıkkale Valiliği tarafından başlatılan proje kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Adalet Sarayı hizmet binası içinde açılışı gerçekleştirilen 'Bağımlılıkla Mücadele Birimi'nde İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı uzman ve yardımcı personeller görev yapacak.

Türkiye'de böyle bir çalışmanın olmadığını kaydeden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Öncelikle hayırlı bir iş yapıyoruz. İnşallah hem Kırıkkalemize hayırlı olur hem de Türkiye içinde örnek teşkil eder. Türkiye'de bu manada böyle bir çalışma yok” dedi.

Sezer, “Adliye'de oluşturacağımız bu birim ile bizim burada uzman arkadaşlarımız direk buraya uyuşturucuya bir şekilde bulaşanları buraya alıp yönlendirip, arkadaş buraya böyle bir birim kurduk biz sen uyuşturucu gel bırak biz senin tedavin için rehabilite edilmesi için ne gerekiyorsa devlet olarak bunu yapalım yardımcı olalım. Bu manada kurulan bu sistem 1 hafta oldu hemen hemen bu sistem başlayalı. Sağlık müdürümüzün bildirdiği çok güzel olumlu sonuçlar var. Sadece bizim gönüllü olarak tedavi bekleyenler değil, bizim bu şekilde ikna yoluyla tedavi sürecine rehabilite sürüklediğimiz insan sayısında yüzde 90'lara varan bir artış var. Bu çok önemli bir rakam” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığını 2019/2. Genelgesi doğrultusunda tüm yurtta bağımlılıkla mücadele konusunda bir komisyon oluşturulduğunu kaydeden Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, “Bu kapsamda da illerde koordinasyon kurulları oluşturuldu. En son sayın valimizin başkanlığında yapmış olduğumuz koordinasyon toplantısında adliyeye intikal edilen ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen sağlık müdürlüğüne denetim serbestlik eliyle müracaatlarının 3, 4, 5, 6 aya varan sürelerinin geciktiğini tespit ettik” şeklinde konuştu.

“Tedavi olmak isteyenlerin ayağına biz gidelim”

Başsavcı Ayaz şu bilgileri verdi: “Bu sürenin geç bir süre olduğu tanısına vardık. Bunu nasıl çözebiliriz diye düşünürken dedik ki; tedavi olmak isteyenlerin ayağına biz gidelim. Onların 6 aylık prosedürlerine çokta beklemesine gerek kalmaksızın bir an önce tedaviyle tanıştıralım. Bu kapsamda kolluk birimlerimizle uyuşturucu kullandığı tespit edilen şüpheliler, adliyemize intikal ettiklerinde biz şüphelilerin rızasını alarak yine uyuşturucu suçları büromuzun yan tarafından oluşturduğumuz ve sağlık müdürlüğümüz tarafından işletilecek olan bağımlılıkla mücadele birimine rızaları doğrultusunda şüphelileri yönlendirip, onların tedavilerini derhal başlatmayı hedefliyoruz.”

Yapılan konuşmalarında arından Bağımlılıkla Mücadele Biriminin açılış kurdelesi kesilerek açılışı yapıldı.