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Kırıkkale'de, 'Bahar Kalkanı Harekatı' şehitleri için mevlit okutuldu

Kırıkkale Valiliğince, başta ’Bahar Kalkanı Harekatı’ şehitleri olmak üzere vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren şehitlerin ruhlarına ithafen mevlid-i şerif okutuldu.

Kırıkkale Valiliğince, başta 'Bahar Kalkanı Harekatı' şehitleri olmak üzere vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren şehitlerin ruhlarına ithafen mevlid-i şerif okutuldu.


Kırıkkale Valiliği, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince 'Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikleri unutmadı. Cuma namazı öncesi Nur Camisi'ndeki merkezi sistem üzerinden kent genelindeki camilerde düzenlenen programda, şehit askerler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Cuma namazı sonrası Vali Yunus Sezer, vatandaşlarla bir araya gelerek selamlaştı.

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